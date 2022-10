Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit intr-un cratier rezidențial de pe Șoseaua Nordului din București. https://www.puterea.ro/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Video-2022-10-11-at-19.35.55.mp4 UPDATE 20:30 – Din primele informații reiese ca apartamentul nu era locuit, acesta fiind pus la vanzare pe site-urile…

- ”La Directia Generala de Executari Silite Cazuri Speciale, care se ocupa de recuperarea prejudiciilor din dosare penale avem aproximativ 40.000 de dosare de acest tip in lucru”, a declarat marti Lucian Heius, presedintele ANAF. De aceste dosare se ocupa circa 130 de angajati ai ANAF, a explicat seful…

- Un medic ginecolog din cadrul Maternitații Polizu din București, care activeaza și la alte spitale, este acuzat de tentativa de omor. Acesta este acuzat ca lasa bebelușii prematuri sa moara.

- O mașina a intrat intr-un loc de joaca din sectorul 4 al Capitalei, iar un copil de trei ani care se dadea in leagan a fost ranit, fiind transportat de urgența la Spitalul Mariu Curie, transmite Realitatea.net . Accidentul a avut loc intr-un loc de joaca de pe bulevardul Metalurgiei, din Sectorul 4…

- ANPC a transmis marti ca in urma actiunii de control efectuata la un fast food din Sectorul 2 al Capitalei si a neregulilor majore depistate acolo, vicepresedintele Mihai Culeafa isi propune sa verifice periodic aceste tipuri de unitati. ANPC a precizat ca echipe de control, coordonate de vicepresedintele…

- Un barbat acuzat in Republica Moldova ca a comis cu cruzime o crima a fost depistat in trafic de politisti pe un bulevard din Sectorul 6 al Capitalei. Criminalul a fost arestat și urmeaza sa fie extradat.

- Doi tineri de 16 si 17 ani au fost retinuti, banuiti ca au furat un rucsac cu 60.000 de lei dintr-o sala de fitness din Sectorul 2 al Capitalei. Politistii din Bucuresti au retinut sambata doi tineri, de 16, respectiv 17 ani, banuiti de furt calificat, in Sectorul 2 al Capitalei. Cercetarile au inceput…

- O banda de hoți din București ar fi furat un seif cu 300 de mii de euro dintr-o locuința din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii au facut mai multe percheziții atat in București cat și in Ilfov in urma carora au ridicat doua mașini și anumite sume de bani pentru care hoții nu aveau o justificare.