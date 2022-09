Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si alte unsprezece au fost ranite dupa ce un atacator sinucigas a detonat explozibili langa intrarea Ambasadei Rusiei din Kabul, a anuntat luni politia, adaugand ca atacatorul a fost impuscat mortal de paznicii inarmati in timp ce se apropia de poarta, informeaza Hotnews. ”Atacatorul…

- Doi angajați de la Ambasada Rusiei la Kabul, capitala Afganistanului, au fost uciși, au anunțat agențiile de presa din Rusia, preluate de media occidentala. A fost vorba de un atentator sinucigaș care s-a detonat la poarta misiunii diplomatice rusești. Cu cateva secunde inainte, agenți de paza ai ambasadei…

- Un atac sinucigas a avut loc in apropierea portii Ambasadei Rusiei de la Kabul, a anuntat politia afgana, transmite luni Reuters. Atacatorul kamikaze care se apropia de ambasada rusa a fost ucis de garzile talibane, a adaugat sursa citata. Politia a mai transmis ca nu se cunoaste deocamdata numarul…

- Un atacator sinucigas si-a detonat explozibilul in apropierea intrarii in Ambasada Rusiei la Kabul, a anuntat luni politia afgana, adaugand ca atacatorul a fost impuscat mortal de garzile inarmate.

- Un atacator sinucigas si-a detonat explozibilul in apropierea intrarii in Ambasada Rusiei la Kabul, a anuntat luni politia afgana, adaugand ca atacatorul a fost impuscat mortal de garzi inarmate in momentul in care se apropia de poarta.

- Un atac sinucigas a avut loc in apropierea portii Ambasadei Rusiei de la Kabul, a anuntat politia afgana, transmite luni Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Oficiali ucraineni au denuntat sambata mesajul transmis de Ambasada Rusiei in Marea Britanie care facea apel ca luptatorii din batalionul Azov sa aiba parte de executii „umilitoare”, relateaza The Guardian si France-Presse.

- La Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, va sosi și un reprezentant al organizației ”Taliban” transmite TASS, citand o sursa din cercurile diplomatice. Este vorba despre insarcinatul cu afaceri afgan la Moscova Jamal Nasir Garhwal. Talibanii sunt o mișcare paramilitara politica și religioasa…