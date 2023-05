Atac sinucigaș într-o sinagogă din Tunisia. Patru oameni au murit, mai mulți sunt răniți Doi credinciosi care participau la un pelerinaj evreiesc la sinagoga Ghriba de pe insula tunisiana Djerba au fost ucisi marti seara intr-un atac comis de un jandarm care si-a ucis si doi colegi inainte de a fi impuscat. Aceasta sinagoga, cea mai veche din Africa, fusese deja vizata in 2002 de un atac sinucigas cu un camion capcana, care a ucis 21 de persoane. Atacul a avut loc in doua etape, a precizat ministerul intr-un comunicat. Jandarmul care si-a ucis un coleg si i-a confiscat munitia s-a deplasat ulterior in apropierea sinagogii unde a deschis focul asupra fortelor care asigurau securitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

