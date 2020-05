Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost ucise sau ranite intr-un atac sinucigas comis in timpul unei ceremonii funerare in estul Afganistanului, marti dimineata, a anuntat un purtator de cuvant al Guvernului local, relateaza AFP. "Catre ora (locala) 11.00 (9.30, ora Romaniei), un kamikaze s-a detonat in…

- Zeci de oameni au fost ucisi sau raniti intr-un atac-sinucigas care a avut loc marti dimineata in timpul unei ceremonii funerare in estul Afganistanului, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului local, informeaza AFP potrivit Agerpres. "In jurul orei locale 11:00, un kamikaze a detonat explozivii…

- In plan international au fost situații in care unii lideri s-au simțit rau in timpul unor evenimente publice. Anul trecut spre exemplu, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a avut 3 crize de tremurat in public.

- Un atac sinucigas cu explozivi care a avut loc miercuri in provincia Kabul nu departe de capitala Afganistanului a ucis 3 oameni si a ranit alti 15, a anuntat Ministerul de Interne afgan, informeaza Reuters. "Un atacator sinucigas si-a detonat explozivii printre civili in zona Reshkhor din districtul…

- Vedeta Nascar Kyle Larson a fost concediat de echipa Chip Ganassi Racing, dupa ce pilotul a folosit un cuvant jignitor in timpul unei curse virtuale, anunța MEDIAFAX.Echipa Chip Ganassi Racing a declarat intr-un comunicat de presa ca a cantarit toate optiunile inainte de a-l concedia pe Larson…

- SUA au oferit un ajutor 'limitat' talibanilor pentru ca acestia sa lupte impotriva gruparii Stat Islamic (SI) in Afganistan, unul din principalele angajamente de securitate asumate de insurgentii afgani in acordul de pace incheiat la 29 februarie cu Washingtonul, a dezvaluit generalul Kenneth McKenzie,…

- Aproape 30 de persoane au fost ucise dupa ce o persoana neidentificate a deschis focul in timpul unei ceremonii la care au participat politicieni de top din capitala afgana, Kabul, potrivit BBC . Un barbat ranit este ajutat de medici pentru Directorul executiv Abdullah Abdullah a scapat nevatamat, dar…

- Cel putin noua civili au fost ucisi intr-un atac cu drona executat vineri seara de fortele americane in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, au afirmat oficiali locali, potrivit DPA.Citește și: Dacia lanseaza primul model de autovehicul electric produs in RomaniaAtacul a…