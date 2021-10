Atac sinucigaș în Afganistan: cel puţin 50 morţi şi 140 de răniţi! Un atac ingrozitor, comis de un kamikaze, a avut loc la o moschee din Afganistan. Evenimentul insangerat s-a soldat cu cel putin 50 morti si 140 de raniti. Primele informații arata ca a fost vorba de un atac sinucigaș cu bomba. Imaginile surprinse dupa explozie arata cadavre inconjurate de daramaturi in interioriul moscheii. Lacașul de […] The post Atac sinucigaș in Afganistan: cel putin 50 morti si 140 de raniti! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- O explozie la o moschee șiita din provincia Kunduz din Afganistan a ucis sau ranit peste 100 de oameni, a anunțat misiunea ONU din Afganistan, vineri, conform Reuters. Primele informații arata ca a fost vorba de un atac sinucigaș cu bomba.

- Cel putin 50 persoane au fost ucise si 140 ranite într-o explozie care a lovit vineri o moschee siita din orasul Kunduz, în nord-estul Afganistanului, relateaza AFP, citând surse din spitalele locale, potrivit Agerpres Explozia a fost un atentat sinucigas, conform unui responsabil…

