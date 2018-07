Atacul care a avut loc in jurul orei 05:00 (00.30 GMT) a fost rapid revendicat de talibani intr-un comunicat. "Majoritatea victimelor sunt ofiteri ai NDS", a declarat purtatorul de cuvant al politiei, Hashmat Stanikzai. Kamikaze s-a aflat "probabil" la bordul unui vehicul umplut cu explozibili, a adaugat el.



Atacul survine la doua zile dupa ce o serie de rachete lansate in capitala afgana, atacuri care s-au soldat cu trei raniti trei si care au provocat panica in randul populatiei. Nici un grup nu a revendicat aceste atacuri, potrivit Agerpres.