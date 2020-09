Stiri pe aceeasi tema

- S-a desparțit de Andreea Balan, mama copiilor sai, iar acum traiește un nou capitol din viața lui. George Burcea este un alt om, care are noi reguli dupa care se ghideaza. Actorul are in continuare numeroși fani care se intreaba cand iși va face o noua relație.

- Nicolas Sarkozy a starnit polemici pe retelele de socializare cu o serie de declaratii privind redenumirea cartii „10 negri mititei”, relateaza mediafax.Vezi și: Avertismentul unui expert in plina criza: Exista un risc mare ca China sa isi dezvolte sisteme separate fata de restul lumii…

- Nicolas Sarkozy, fostul presedinte al Franței, a vorbit joi seara, intr-o emisiune tv, despre cartea scriitoarei Agatha Christie, „Zece negri mititei”, redenumita recent „Erau 10”. Sarkozy a folosit cuvantul „maimuța” cu referire la elitele „care nu asculta pe nimeni” și care decid ce cuvinte putem…

- Clubul de fotbal Paris Saint-Germain a anuntat, joi seara, ca au fost depistate ''trei noi cazuri pozitive'' la coronavirus in lotul sau, ceea ce duce numarul total la sase in echipa campioanei Frantei, transmite AFP. ''Ultimele teste PCR SarsCoV2 realizate in cadrul lotului…

- Circa 18.000 de participanti la o manifestație impotriva portului mastii si a restrictiilor pentru limitarea raspandirii pandemiei au fost dispersați de poliție. Aproape 3.000 de politisti au fost desfasurati astazi in Berlin pentru ține sub control mai intai o manifestastație la care au participat…

- Doi mercenari din Statele Unite ale Americii au fost condamnati la 20 de ani de inchisoare fiecare pentru tentativa esuata de rapire a presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, in luna mai a acestui an, a scris vineri pe Twitter ministrul justitiei din Venezuela, Tarek William Saab, informeaza dpa,…

- "Te iubesc, Liban", a scris pe Twitter presedintele Republicii franceze joi seara, in limba araba. "Azi, prioritatea este ajutorul, sustinerea populatiei fara conditii. Insa exista exigenta Frantei, de luni de zile, de ani de zile, a unor reforme indispensabile in anumite sectoare", declara Macron in…

- Postarea vine in contextul unei ample si intense dezbateri nationale in SUA despre rasa si discriminare, in urma unor violente ale politiei si dupa moartea lui George Floyd. Proteste sub stindardul 'Black Lives Matter' au loc timp de saptamani in intreaga tara. In video se vad sustinatori ai lui Trump…