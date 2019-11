Atac sângeros, sunt aproape 40 de morţi şi 60 de răniţi O ambuscada asupra unui convoi care transporta angajati ai unei companii miniere canadiene in estul Burkinei Faso a facut miercuri cel putin 37 de morti si 60 de raniti, fiind vorba de cel mai sangeros atac inregistrat in aceasta tara de la inceputul violentelor jihadiste in urma cu aproape cinci ani, relateaza AFP si DPA. "Bilantul provizoriu al acestei ambuscade este de 37 de civili morti si 60 de raniti", a declarat guvernatorul regiunii Est, coloneul Saidou Sanou. Atacul, comis in cursul diminetii de miercuri de "indivizi inarmati neidentificati", a vizat un convoi de cinci… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 62 de oameni veniti la rugaciunea de vineri si-au pierdut viata intr-un atentat asupra unei moschei din estul Afganistanului, relateaza AFP. „Bilantul atacului asupra moscheii a crescut la 62 de...

- Un nou atac terorist. Sunt cel putin patru morti si mai multi raniti Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac la New York, informeaza sambata dimineata media americane preluate de AFP. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare cu avionul…

- Cel putin 32 persoane au murit, iar alte aproximativ 400 au fost ranite in urma cutremurului de suprafata de 5,8 grade produs marti in nord-estul Pakistanului, potrivit unui bilanț anunțat miercuri de autoritati, relateaza agenția Dpa, potrivit Mediafax.In districtul Mirpur din regiunea pakistaneza…

- Cel puțin 10 persoane au murit și alte 42 au fost ranite in urma atentatului produs joi in capitala afgana Kabul, in apropierea sediilor ambasadei Statelor Unite și misiunii NATO, au anunțat oficialii locali, citați de Reuters, anunța Mediafax.O mașina incarcata cu explozibil a fost detonata…

- Initial, in urma impactului violent dintre un autoturism si autobetoniera, fusesera inregistrati doi morti si doi raniti. Ranitul decedat ulterior s-a zbatut mai multe zile intre viata si moarte. Urmare a lungului sir de accidente rutiere grave petrecute in amintita intersectie, autoritatile de la…

- Cel putin 63 de persoane au decedat, iar alte 182 au fost ranite, in urma unui atac sinucigas comis sambata, in timpul unei nunti ce se desfasura la Kabul, au anuntat autoritatile afgane, informeaza agentia The Associated Press. Acesta este cel mai sangeros atac inregistrat anul acesta la Kabul. Insurgentii…

- ATENTAT terorist extrem de sangeros la o nunta. Sunt cel putin 63 de morti si peste 180 de raniti O bomba a explodat sambata intr-o sala de nunți in Kabul, capitala Afganistanului, ucigand 63 de persoane și ranind peste 180. BBC relateaza ca a fost un atacator sinucigaș care a detonat bomba chiar in…

- Violentele dintre combatanti separatisti si militari yemeniti s-au soldat incepand de joi cu 40 de morti si 260 de raniti, printre ei fiind si numerosi civili, in orasul Aden (sud), a anuntat duminica Biroul pentru afaceri umanitare al Natiunilor Unite, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Este dureros…