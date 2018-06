Atac sângeros în Mexic: Șase polițiști au fost împușcați mortal Barbati inarmati au impuscat mortal, vineri, sase politisti in orasul mexican Salamanca din centrul Mexicului. Autoritatile au anunțat ca acesta este unul dintre cele mai sangeroase atacuri asupra fortelor de securitate mexicane din ultimele luni, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Cei sase politisti faceau controale de rutina atunci cand au fost atacati si omorati, a The post Atac sangeros in Mexic: Șase polițiști au fost impușcați mortal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

