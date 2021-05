Atac sângeros în localitatea Checea! Un bărbat a fost omorât de soția lui O crima sangeroasa a avut loc duminica, 9 mai, in județul Timiș. Este vorba despre un incident ce a avut loc intr-o familie de rromi, din localitatea Checea. Soția barbatului suferea de probleme psihice și, dintr-un acces de nervozitate, a luat un cuțit și s-a napustit la acesta. L-a lovit cu patos ș l-a injunghiat de foarte multe ori, pana cand barbatul și-a dat ultima suflare. Vecinii au sunat la 112 in urma țipetelor pe care le-au auzit. Ajunși la fața locului, medicii au constatat ca nu mai pot face nimic pentru barbat. Soția acestuia, in varsta de 59 de ani, a fost preluata de echipajele… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol si foto: stiritimis.ro

