Atac sângeros în China. Un bărbat a atacat cu un cuţit cel puţin 10 persoane Mai tarziu, acesta a inceput sa ii atace pe trecatorii de pe strada, scrie huff.ro. Imaginile surprinse de catre martori le infațișeaza pe victime pline de sange pe strazile din Xi'an. Ceea ce se anunța a fi o zi liniștita s-a dovedit a fi o zi pe care mulți locuitori din Xi'an nu o vor uita niciodata. Barbatul inarmat cu un cuțit a inceput sa atace oameni la intamplare la ora locala 3.48 in privinciA Shaanxi. Incidentul a inceput intr-un autobuz. Dupa ce suspectul a atacat cinci persoane, inclusiv pe șofer, acesta a coborat și a inceput sa atace oameni pe strada, potrivit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care ar fi strigat „Allahu Akbar” a atacat doua persoane cu un cutit, duminica, intr-un supermarket in sudul Frantei. Femeia a fost ulterior arestata, scrie Fox News, citand presa locala, potrivit News.ro . Incidentul a avut loc in jurul orei locale 10:30 la supermarketul Leclerc in orasul…

- Banca elvetiana UBS Group face reduceri de personal in cadrul bratului de asset management in timp ce isi muta interesul spre piata din China in cautare de investitii sustenabile, potrivit Reuters. Cea mai mica dintre diviziile UBS ar fi concediat cel putin 100 de persoane in ultimele luni,…

- Cel putin cinci persoane au murit in sudul Indiei in urma contractarii virusului Nipah, din cauza caruia alte circa 100 de persoane au fost plasate in carantina, a declarat marti un responsabil sanitar local, citat de AFP, potrivit rtv.net.

- Cel puțin patru persoane, printre care și un jurnalist, și-au pierdut viața in urma unui dublu atentat cu bomba. In urma incidentului, care a avut loc luni dimineața la Kabul, in apropierea serviciului de informații și a unui minister, au fost ranite și o mulțime de persoane. Dawood…

- Suspectul, în vârsta de 28 de ani, a fost retinut de catre fortele de ordina, în timp ce copii raniti au fost transportati la spital, au precizat oficialii din Shaanxi, o provincie din nordul Chinei. Atacul, unul dintre cele mai mortale din ultimii ani, a avut loc…

- Cel putin sapte copii au fost ucisi, iar alti aproape 20 au fost raniti prin injunghiere in urma unui atac produs in China, anunta autoritatile chineze.Incidentul a avut loc in provincia Shaanxi.

- Atacul a avut loc la o scoala din Republica rusa Baskortostan, din Rusia. Patru persoane au fost ranite, intre care elevi si personal didactic , iar agresorul a incercat apoi sa dea foc institutiei de invatamant. Doua eleve de 15 ani si, se pare, un profesor sau un alt angajat al institutiei…

- Cel puțin 3 persoane au fost ucise si 50 au fost ranite, astazi, in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia locala…