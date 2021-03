Atac sângeros în Capitală - Un bărbat a fost înjunghiat Un atac sangeros a avut loc in aceasta dupa-amiaza in Capitala. Un barbat a fost injunghiat de un vecin, dupa un conflict. Barbatul a fost lovit in zona gatului și a fost transportat la spital. Agresorul a fugit de la fața locului și este cautat acum de polițiști. Un tanar a fost injunghiat in gat intr-o scara a unui bloc din București. Ranitul era conștient atunci cand au ajuns echipele de medici insa, intre timp, acesta a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" pentru a fi operat și și-a pierdut cunoștința. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat al 19-lea deces in randul pacienților aflați la Pavilionul V al Institutului „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 de ani, transferat dupa incendiu la Spitalul Clinic de Urgența „Sfantul Ioan” din…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri seara, inca un deces in randul pacienților care au fost transferați la alte spitale din București, dupa incendiul de la Matei Balș. Este vorba despre un barbat diagnosticat cu o forma severa SARS Cov-2, care prezenta și comorbiditați.„Este vorba despre un barbat…

- Ministerul Sanatații a anunțat, sambata, ca doua persoane care au fost internate in alte spitale din București dupa incendiul de la Matei Balș au murit. Ancheta medico-legala va stabili cauzele deceselor. „In primul caz este vorba despre un barbat in varsta de 73 de ani, transferat dupa incendiu la…

- Un copil de 5 luni, in stare grava, a fost transportat, joi, de la Galati la Bucuresti cu un elicopter SMURD. Copilul a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, potrivit news.ro. ”Elicopterul aflat in serviciu la Bucuresti a indeplinit cu succes o misiune…

- „Recent, in spațiul public, in special in mediul online, au inceput sa apara și sa se viralizeze informații false, imprecise, inexacte sau inșelatoare despre campania de vaccinare din Romania. Cu titlu de exemplu, pe rețeaua sociala Facebook a aparut conținutul potrivit caruia "la spitalul Baltasar…

- „Recent, in spațiul public, in special in mediul online, au inceput sa apara și sa se viralizeze informații false, imprecise, inexacte sau inșelatoare despre campania de vaccinare din Romania. Cu titlu de exemplu, pe rețeaua sociala Facebook a aparut conținutul potrivit caruia "la spitalul Baltasar…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID subliniaza, vineri, ca nu s-au inregistrat cazuri de reactii adverse severe si nici cazuri de deces ca urmare a imunizarii, care a inceput in Romania pe data de 27 decembrie, potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- In ultimele 24 de ore au fost imunizați impotriva noului coronavirus un numar de 1.367 de romani. Niciuna din persoanele vaccinate nu a avut reacții adverse. Pana in prezent, in Romania au fost vaccinate 11.656 de persoane. In total, dintre cei 11.656 de imunizati, 26 au avut reactii adverse, comune…