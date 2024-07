Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați sambata dimineața, in jurul orei 08:45, ca o persoana necunoscuta a sustras mai multe laptopuri din incinta unei unitați de invațamant din Timișoara. „Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, iar in apropierea strazii Ghirlandei din…

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au depistat astazi, in jurul orei 09:00, pe strada Hebe, in urma activitaților informativ-operative desfașurate, o persoana pe numele careia Judecatoria Timișoara a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. „Barbatul, in varsta de 45 de ani, a…

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara, in urma unor informații, au gasit in zona Șagului, un barbat pe numele caruia a fost emis de catre Judecatoria Timișoara un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.

- Alarma in aceasta seara in Timisoara, unde o femeie ameninta ca se arunca in Bega. Politistii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați in jurul orei 21 despre situatie. „Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, stabilind faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba despre o femeie,…

- Un tanar de 19 ani a fost retinut ieri dupa ce la inceputul lunii a patruns intr-un imobil din Timisoara si a sustras mai multe bunuri, cauzand un prejudiciu de 8.000 de lei. „Polițiștii Sectiei 4 Urbane Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara…

- Duminica seara, in jurul orei 20:00, polițiștii timișoreni care patrulau in zona Dambovița, au depistat o tanara care avea asupra ei substanțe interzise. „Polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara, in timp ce desfașurau activitați specifice de patrulare pe strada Lacului din Timișoara au identificat o tanara,…

- Sase persoane au fost retinute de Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara pentru ca au tulburat ordinea și liniștea publica și pentru ca s-au incaierat cu alte persoane. Scandalul a avut loc vineri seara in satul Uliuc.…

- Descoperire macabra in zi de sarbatoare. Polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 31 de ani, nu mai raspundea la telefon cand il contactau apropiații. Ajunși la fața locului, pe strada Iosif Octavian din Timișoara, au constatat ca barbatul…