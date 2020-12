Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul adjunct al provinciei afgane Kabul a fost ucis marti în capitala în explozia unei bombe care fusese atasata de masina sa de atacatori necunoscuti, a anuntat Ministerul de Interne, transmite Agerpres.Autovehiculul în care se afla guvernatorul adjunct Mahboobullah…

- Angajati ai Ambasadei Rusiei in Afganistan au fost raniti usor in explozia unui dispozitiv exploziv artizanal, la Kabul, a anuntat Ministerul rus de Externe, relateaza AFP potrivit News.ro. Dispozitivul a explodat in apropierea sediului Ambasadeo Rusiei, la trecerea unei masini apartinand…

- Cel puțin 26 de membri ai forțelor afgane de securitate au murit intr-un atentat sinucigaș care a avut loc la o baza din provincia Ghazni.Potrivit Ministerului de Interne de la Kabul, atacatorul ar fi folosit o mașina umpluta cu explozibili. Alte 16 persoane au fost grav ranite.

- Cel putin cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite sambata intr-o serie de atacuri cu obuze de mortier in capitala afgana, Kabul, transmit AFP, Reuters si DPA. Atacurile, care nu au fost deocamdata revendicate, au avut loc in cel putin patru districte din oras, a declarat purtatorul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat marti atacurile teroriste din Austria si Afganistan, in ambele fiind identificate legaturi cu gruparea extremista islamista Statul Islamic, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.In Viena, un presupus simpatizant al Statului Islamic a impuscat…

- Cel putin 24 de oameni, inclusiv adolescenti, au fost ucisi intr-un atentat sinucigas produs sambata la un centru de invatamant din capitala afgana Kabul, au anuntat oficiali afgani citati duminica de Reuters preluat de agerpres. Atacatorul si-a detonat incarcaturile explozive pe strada, in fata…

- Politia din Afganistan a confiscat patru tone de nitrat de sodiu, substanta folosita la fabricarea de bombe si dispozitive explozive improvizate, au anuntat luni oficiali afgani, captura fiind una din cele mai mari de acest fel in cei 19 ani de conflict, transmite luni Reuters.Cantitatea de…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a avertizat, vineri, la emisiunea Punctul de Intalnire, ca „situația nu este stabila” și ca nu se poate vorbi, in acest moment, de o scadere a infecțiilor cu coronavirus. Secretarul de stat din MAI Raed Arafat afirma ca autoritatile si-au propus…