- Un cetațean australian a fost batut și rapit de talibani în timp ce încerca sa fuga din Afganistan. Barbatul a fost eliberat dupa rugamintele insistente ale familiei sale și se ascunde în continuare în Kabul, în timp ce soția și fratele sau sunt în Australia,…

- Un reporter si un cameraman de la ToloNews, postul afgan de stiri, au fost batuti de talibani in timp ce filmau un material despre cresterea ratei somajului in Kabul, relateaza BBC. Ziar Yaad si Baes Majidi filmau someri si muncitori din zona Shahr-e-New a capitalei cand au fost agresati fizic de talibani,…

- Victoria talibanilor in Afganistan risca sa le insufle optimism jihadistilor din alte parti ale lumii, incurajati de noua infrangere a unei puteri straine si de triumful strategiei bazate pe negociere si rabdare, noteaza joi AFP intr-un comentariu. La nivel mondial, luptatorii miscarii jihado-salafiste,…

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters. Decesele…

- Ambasada Statelor Unite din Kabul i-a avertizat miercuri pe cetațenii americani ca nu poate asigura trecerea în siguranța catre aeroportul din Kabul folosit pentru evacuarea țarii, relateaza CNN.„Guvernul Statelor Unite nu poate asigura trecerea în siguranța catre Aeroportul…

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan. Oamenii sunt efectiv disperați, iar in incercarea de a fugi…

- Talibanii au preluat controlul asupra Palatului prezidential din Kabul, au declarat pentru Reuters doi inalti comandanti ai insurgentilor prezenti in capitala afgana, dupa plecarea presedintelui Ashraf Ghani din tara. Nu exista insa o confirmare din partea guvernului afgan in aceasta privinta. Reuters…

- Al treilea mare oras din Afganistan, Herat, era, joi, la un pas de a cadea in fata talibanilor, pe fondul unor lupte grele, gruparea militanta stabilind si un cap de pod la mai putin de 150 km (95 mile) de Kabul, transmite Reuters preluat de news.ro Gruparea a revendicat controlul asupra Heratului…