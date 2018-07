Atac sângeros. 14 persoane au fost împușcate mortal! Paisprezece persoane au fost impușcate mortal in satul Injagalane din Mali, a declarat un oficial local luni, in contextul in care tensiunile dintre grupurile etnice rivale și militanții jihadiști amenința buna desfașurare a alegerilor prezidențiale de luna aceasta, relateaza Reuters. Atacul a avut loc duminica, la aproximativ 55 de kilometri de capitala regiunii Menaka, aproape […] The post Atac sangeros. 14 persoane au fost impușcate mortal! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane risca sa fie condamnate pe viata in Turcia in legatura cu atacul de pe aeroportul Ataturk din Istanbul, produs acum doi ani. Un demers in acest sens a fost inaintat de procurori. In total sunt 46 de banuiti, dintre care 36 sunt arestati.

- O asistenta medicala din Marea Britanie a fost arestata fiind suspectata de uciderea a opt bebelusi si ca a incercat sa ucida alti sase, in urma unei investigatii ce a avut loc la o maternitate din nordul tarii, a anuntat marti politia britanica, conform Reuters. Aceasta a fost arestata dupa ce intre…

- Mai multe persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite, in urma unui atentat produs sambata. Atacul sangeros l-a vizat pe noul premier al Etiopiei, Abiy Ahmed, care ținea un discurs in fața mulțimii adunate, scrie BBC.

- Atac armat in Dallas, luni (4 iunie)! Mai multe persoane au fost impușcate in timpul unui meci de fotbal american, langa Fair Park. Momentan, potrivit presei locale, ar fi vorba de cinci persoane impușcate. Printre ele s-ar fi aflat și o gravida, care a fost transportata in stare critica la spital.…

- Barbati inarmati au impuscat mortal, vineri, sase politisti in orasul mexican Salamanca din centrul Mexicului. Autoritatile au anunțat ca acesta este unul dintre cele mai sangeroase atacuri asupra fortelor de securitate mexicane din ultimele luni, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Cei sase politisti…

- Atac la Liege in Belgia. Un barbat a impușcat mortal doi polițiști și a luat prizoniera o femeie. Barbatul ar fi fost neutralizat de forțele de ordine, scrie presa internaționala Poliția din Liege a confirmat ca barbatul care a deschis focul, marți dimineața pe bulevardul

- UPDATE ora 10:30 – Suspectul in atacul cu camioneta de luni de la Toronto in care au murit 10 persoane si alte 15 au fost ranite a participat la un program de liceu pentru elevi cu nevoie speciale, unde mergea deseori pe culoare cu capul plecat si cu mainile stranse la piept, potrivit unor fosti colegi,…

- Suspectul in atacul cu camioneta de luni de la Toronto in care au murit 10 persoane si alte 15 au fost ranite a participat la un program de liceu pentru elevi cu nevoie speciale, unde mergea deseori pe culoare cu capul plecat si cu mainile stranse la piept, potrivit unor fosti colegi, relateaza Reuters.…