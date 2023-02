Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise si alte trei ranite in orașul Hmelnitkii, situat in vestul Ucrainei, dupa un atac cu drone de fabricație iraniana efectuat de ruși in noaptea de duminica spre luni.

- Astazi, in jurul orei 13:00 a avut loc un accident rutier la intersecția DC 64 Salcea – Prelipca cu trecerea la nivel cu calea ferata. In urma accidentului dintre trenul nr. 1655 București – Suceava cu un autoturism care nu a acordat prioritate de trecere la trecerea caii ferate prevazuta cu semnale…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 27 au fost ranite, sambata, intr-un atac rusesc asupra unui imobil de locuinte din orasul Dnipro, in estul Ucrainei, au anuntat autoritatile locale, anunța AFP.

- Cel putin cinci persoane au murit si 20 au fost ranite intr-un bombardament al fortelor ruse in centrului orasului Herson din sudul Ucrainei, a transmis sambata consilierul prezidential ucrainean Kirilo Timosenko, potrivit agentiilor Reuters si France...

- Mai multe explozii au fost auzite in centrul Kievului miercuri dimineata, a anuntat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, dupa un aparent atac cu drone, relateaza AFP. „Explozii in cartierul Sevcenkivski. Serviciile (de urgenta) sunt pe drum”, a scris primarul pe o retea de socializare. Sistemul…

- Procurorii au cerut marti intre doi si 15 ani de inchisoare pentru opt acuzati in procesul atentatului de la Nisa, comis in 2016 si soldat cu 86 de morti si peste 450 de raniti, transmite France Presse.

- Un incident grav a avut loc pe un aerodrom din vestul Rusiei. O explozie la o parcare de avioane de pe un aerodrom de langa Ryazan, Rusia de Vest, s-a soldat cu trei morți și cinci raniți, anunța serviciile de urgența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si 23 ranite miercuri intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi, vizand politisti care insoteau o echipa responsabila cu vaccinarea impotriva poliomielitei in vestul Pakistanului, potrivit unei surse din politie, citata de France Presse.…