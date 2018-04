Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 36 de militanti ai retelei teroriste Stat Islamic au murit in urma unui atac aerian efectuat de fortele irakiene la data de 19 aprilie asupra unor pozitii ocupate de jihadisti in Siria, a anuntat duminica, un purtator de cuvant al Armatei irakiene, informeaza The Associated Press.

Un atac aerian al Irakului in Siria, care a fost intreprins joi, a dus la moartea a 36 de membri ai gruparii Stat Islamic, a transmis un purtator de cuvant al armatei irakiene pentru Reuters.

- Forțele Aeriene ale Irakului au bombardat poziții ale Statului Islamic din Siria, potrivit unui anunț al cabinetului premierului Haider al-Abadi. Anunțul vine la doar cateva zile dupa ce alianța occidentala formata din SUA, Marea Britanie și Franța a lansat rachete asupra unor ținte guvernamnetale din…

- In cursul unei reuniuni a Consiliului National pentru Siguranta Nationala, Donald Trump a acceptat mentinerea prezentei militare americane in Siria o perioada scurta, au declarat oficiali de rang inalt din cadrul Administratiei de la Washington. Donald Trump nu a aprobat un calendar specific…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a anunțat, luni, ca va continua ofensiva in nordul Siriei și la alte localitați controlate kurzi, inclusiv o zona in care se afla militari americani, scrie AFP. “Dupa ce am preluat controlul asupra orașului Afrin , am lasat in urma etapa cea mai importanta…

- Al-Hashd Al-Shaabi, o coalitie de militii care ajuta armata sa alunge jihadistii Statului Islamic din toate centrele urbane din Irak, a anuntat luni moartea combatantilor sai intr-o ambuscada, duminica, in apropiere de regiunea Hawija, in provincia Kirkuk (nord), scrie agerpres.ro. Acesta…

- Abu Bakr al-Baghdadi este ranit si a cedat cateva luni conducerea retelei teroriste Stat Islamic, liderul terorist fiind tratat intr-un spital din nord-estul Siriei, afirma oficiali din cadrul serviciilor secrete irakiene citati de cotidianul Al-Sabah.

