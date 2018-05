Un numar de palestinieni - prezentati ca ''teroristi'' - au reusit sa patrunda in teritoriul israelian si sa incendieze un post al armatei, a informat aceasta, precizand ca nu exista raniti de partea israeliana.



Comunicatul nu mentioneaza nimic despre starea palestinienilor.



In replica, un tanc al armatei israeliene a tras impotriva unui post de observatie al Hamas din interiorul enclavei, indica sursa citata.



Potrivit dpa, niciun palestinian nu a fost ranit in urma bombardamentului.



Statul Israel si miscarea Hamas, care controleaza Fasia Gaza, s-au ciocnit…