Atac presupus terorist în Suedia: Opt persoane rănite Opt persoane au fost ranite, dintre care doua grav, miercuri într-un atac cu arma alba, în sudul Suediei, într-un &"presupus atac terorist&", a spus poliția, relateaza AFP.

Presupusul agresor, un barbat în vârsta de douazeci de ani, a fost ranit la picior dupa ce poliția a tras în el miercuri dupa-amiaza în Vetlanda, un orașel din sudul țarii, potrivit autoritaților.

Acestea din urma au exclus inițial o pista terorista, dar miercuri seara au spus ca suspecteze o un atac terorist.

Poliția spune ca situația este sub control acum și nu exista informații… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul agresor, un barbat in varsta de douazeci de ani, a fost ranit la picior dupa ce poliția a tras in el și apoi arestat miercuri dupa-amiaza in Vetlanda, un orașel din sudul țarii, potrivit autoritaților.Polițiștii au exclus inițial o pista terorista, dar miercuri seara au spus ca suspecteaza…

- Opt persoane au fost ranite, intre care doua se afla in stare grava, miercuri, in sudul Suediei intr-un presupus atac ''terorist'' comis cu arma alba, a anuntat politia locala, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Citește și: Experții OMS anunța ca UN SFERT din populația lumii va avea probleme…

- Poliția din Suedia a anunțat ca a catalogat incidentul produs in orașul Vetlanda, situat la 220 de kilometri de Goteborg, drept o „presupusa crima terorista”, a relatat Euronews . Conform primelor informații, autoritațile suedeze au raportat ca mai multe persoane au fost atacate cu un topor in Vetlanda,…

- Presupusul agresor, un barbat in varsta de douazeci de ani, a fost ranit la picior dupa ce poliția a tras in el și apoi arestat miercuri dupa-amiaza in Vetlanda, un orașel din sudul țarii, potrivit autoritaților.Polițiștii au exclus inițial o pista terorista, dar miercuri seara au spus ca suspecteaza…

- Autoritațile din statul american Texas cauta o cisterna alba dupa ce au primit mai multe telefoane la numarul de urgența 911 in care li se cerea ajutorul spaniola și li se transmitea ca un numar mare de oameni se afla in interiorul camionului, informeaza CNN.

- Un barbat de 37 de ani a fost pus sub acuzare pentru omor și tentativa de omor dupa ce a deschis focul în orașul american Rockford (Illinois), trei persoane fiind ucise, a informat poliția locala, potrivit Reuters. Trei barbați, de 65, 69 și 73 de ani au fost uciși, iar alte trei persoane…

- Un accident rutier s-a petrecut astazi, 10 decembrie 2020, in jurul orei 12:00, pe DN1, la intersecția cu DC 102 in apropiere de Garbova de Jos. Potrivit, IPJ Alba, este vorba de doua autoturisme care au intrat in coliziune. De asemenea, doua persoane au suferit leziuni, posibil ușoare. In acest moment,…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 8 decembrie 2020, in jurul orei 06:50, pe centura ocolitoare a localitații Vinerea. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Alba, un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului. Doua persoane au suferit leziuni, posibil ușoare. Știre in curs de actualizare……