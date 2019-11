Atac pe podul Londrei: atacatorul impuscat era un fost detinut condamnat pentru terorism

Stiri pe aceeasi tema

- "Acest individ era cunoscut de autoritati, fiind condamnat in 2012 pentru infractiuni teroriste. El a fost eliberat conditionat in decembrie 2018", a declarat Neil Basu intr-un comunicat, informand ca este in curs de desfasurare o perchezitie intr-un loc din comitatul Staffordshire, in centrul Angliei.…

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei se numea Usman Khan, avea 28 de ani si a fost detinut dupa ce a fost condamnat pentru terorism, a anuntat seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, informeaza BBC preluat de news.roUsman Khan a fost condamnat pentru…

- Usman Khan a fost condamnat pentru acte de terorism in 2012 si a fost eliberat conditionat in 2018. Potrivit presei britanice, barbatul purta bratara electronica, dupa ce fusese condamnat la 16 ani de inchisoare pentru apartenenta sa la un grup care a vrut sa comita un atentat la Bursa din…

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei se numea Usman Khan, avea 28 de ani si a fost detinut dupa ce a fost condamnat pentru terorism, a anuntat seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, informeaza BBC.

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei era Usman Khan, 28 de ani, fost detinut condamnat pentru terorism, a anuntat sambata seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu,...

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei se numea Usman Khan, avea 28 de ani si a fost detinut dupa ce a fost condamnat pentru terorism, a anuntat seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, informeaza BBC.

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei era Usman Khan, 28 de ani, fost detinut condamnat pentru terorism, a anuntat sambata seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, noteaza AFP. ‘Acest individ era cunoscut de autoritati, fiind condamnat in 2012 pentru infractiuni…

- Azi, pe Podul Londrei din capitala Marii Britanii a avut loc un incident catalogat de autoritați drept „terorist”. Un barbat inarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane. Atacatorul a fost imobilizat de catre trecatori și apoi impușcat mortal de polițiști. Un reprezentant al Scotland Yard a anunțat…