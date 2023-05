Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa amenințam direct teritoriile Statelor Unite. Cea mai apropiata este Alaska, o putem viza", a spus generalul rus in retragere și adjunctul Dumei de stat din Rusia, Andrei Gurulov, la emisiunea propagandistului Vladimir Solovyov. Oficialul rus a mai susținut ca SUA vor pune la dispoziția Kievului…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a comparat miercuri extinderea NATO catre Est cu dorinta lui Adolf Hitler de a ocupa noi teritorii in estul Europei, transmite EFE. „In esenta, expansiunea nesabuita a NATO reflecta aceleasi intentii care au stat la baza politicii lui Hitler ‘Drang nach Osten’…

- Autoritațile americane discuta opțiunile prin care razboiul ruso-ucrainean din stadiul actual fierbinte s-ar putea transforma intr-un alt conflict inghețat, scrie Politico , citand surse anonime din administrația americana, relateaza BBC . Potrivit Politico, probabilitatea unei astfel de evoluții a…

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele puterii ruse,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu acordat luni, 1 mai, ziarului ” The Washington Post ” ca nu a avut nicio discutie cu Casa Alba in legatura cu scurgerea masiva de documente ultrasecrete ale serviciilor secrete americane, calificand dezvaluirile ca fiind daunatoare…

- Reprezentantii Miscarii pentru Dezvoltarea Moldovei s-au intalnit la inceputul acestei saptamani cu Kathleen Ann Kovalec, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a fost solicitata de ambasada. "Luni, 24 aprilie 2023, la Iasi, am participat, in format restrans, la o intalnire cu doamna…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Anthony Blinken, a anunțat ca urmeaza o mare contraofensiva a forțelor armate ucrainene, ce va incepe in saptamanile urmatoare, intr-un interviu acordat ediției franceze a Ouest-France . De asemenea, el a menționat ca poporul ucrainean este hotarat sa-și elibereze…

- „Voenaia Misli” („Gandul militar”), un ziar al Ministerului rus al Apararii, sustine ca Moscova dezvolta un nou tip de strategie privind folosirea de arme nucleare pentru a se proteja de o posibila agresiune a Statelor Unite.