- Antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, crede ca Manchester United va avea o motivatie suplimentara atunci cand echipele se vor intalni luni si a spus ca ar fi preferat sa intalneasca un adversar care vine dupa victorii, nu dupa infrangeri, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Traficul de DN1, la Busteni, este dirijat, sambata dimineata, dupa producerea unui accident in care au fost implicate trei masini. Trei persoane, printre care si o fetita in varsta de 4 ani au fost ranite.

- O mireasa din Iran a fost ucisa la propria nunta dupa ce a fost impușcata in cap de un invitat care sarbatorea cu focuri de arma, potrivit www.dailymail.co.uk . Femeia a fost impușcata in cap de un nuntaș care tragea focuri de arma pentru a sarbatori evenimentul, conform tradiției. Mahvash Leghaei,…

- Un barbat din Columbus a fost pus sub acuzare pentru violarea unei fetite de zece ani din Ohio, care a ramas insarcinata si apoi a fost nevoita sa mearga in Indiana pentru a face intrerupere de sarcina, relateaza cnn.com. Gerson Fuentes, in varsta de 27 de ani, a fost arestat marti, potrivit politiei…

- O femeie și o fetița au ajuns luni seara la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, in localitatea Rodna. Un echipaj SAJ Bistrița Nasaud și echipajul de prim ajutor SMURD de la Garda de Intervenție Sangeorz-Bai au preluat de pe raza localitații Rodna o femeie și un…

- Gina Pistol trece printr-o perioada grea si asta pentru ca problemele de sanatate nu-i dau deloc pace. Recent, prezentatoarea TV le-a marturisit fanilor ca se simte foarte rau și ca a inceput deja sa ia un tratament, in speranța ca se va pune cat mai repede pe picioare. Mai mult... The post Gina Pistol…

- Un tata vitreg din Florida a fost condamnat pentru abuz asupra copiilor, dupa ce, anul trecut, o angajata a unui restaurant a observat un comportament ingrijorator și l-a intrebat pe baiețel, printr-un bilețel, daca are nevoie de ajutor, a anunțat luni Procuratura de Stat din Orange County, scrie CNN.Un…

- O femeie, in varsta de 34 de ani si fetita acesteia de un an si cateva luni au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s a produs astazi, in jurul pranzului, pe DN 6, in judetul Giurgiu. Evenimentul a avut loc intre Ghimpati si Valea Plopilor, fiind implicate doua autoturisme.…