- Mai multe explozii au fost auzite vineri dimineata la Kiev dupa declansarea sirenelor de alarma antiaeriana, in timp ce oficiali ucraineni au informat ca instalatii de inalta tensiune de-a lungul Ucrainei au fost lovite de un atac masiv cu rachete rusesti, iar armata ucraineana incearca sa neutralizeze…

- Fortele ruse si-au intensificat atacurile in dimineata zilei de vineri impotriva regiunii Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, aflata inca de la inceputul invaziei sub controlul Rusiei, care controleaza in prezent o parte a regiunii omonime, relateaza…

- Dupa atacurile forțelor ruse de joi, in care au murit 11 persoane, președintele Volodimir Zelenski a cerut noi sancțiuni impotriva Rusiei și vrea ca aliații sa furnizeze Ucrainei mai multe arme. AIEA face un apel pentru securitate, dupa ce au fost raportate explozii puternice in apropierea centralei…

- Rusia a efectuat un nou atac masiv cu rachete la o ora de varf, joi dimineata, impotriva Ucrainei, care a fost vizata de 'peste 30 de rachete rusesti', a declarat un purtator de cuvant al fortelor aeriene ucrainene pentru televiziunile publice locale, potrivit AFP.

- Un nou atac masiv cu rachete a fost lansat, vineri, de Rusia asupra mai multor orașe ucrainene. Explozii au avut loc inclusiv in centrul Kievului, iar in mai multe localitati din tara se inregistrau intreruperi in alimentarea cu electricitate, relateaza AFP. ”Nu iesiti din adaposturi! Atacul impotriva…

- Mai multe explozii au fost auzite in centrul Kievului miercuri dimineata, a anuntat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, dupa un aparent atac cu drone, relateaza AFP. „Explozii in cartierul Sevcenkivski. Serviciile (de urgenta) sunt pe drum”, a scris primarul pe o retea de socializare. Sistemul…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va anunța marți o noua asistența pentru restabilirea capacitații de transmisie a energiei electrice a Ucrainei dupa atacurile rusești care vizeaza rețeaua energetica a țarii, a declarat un oficial de rang inalt al Departamentului de Stat, conform Reuters. Blinken…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri noi sanctiuni din partea Occidentului in contextul atacurilor masive cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei, informeaza dpa. „Este necesar un nou pachet de sanctiuni europene”, a spus presedintele Zelenski intr-un mesaj video adresat studentilor…