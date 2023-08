Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua 517 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra Kievului in primele... The post Nou atac aerian asupra Kievului, in primele ore ale zilei de marti. Ieri, un copil a fost ucis, un jurnalist AFP a fost ranit și tot ieri, rușii au…

- Rusia a crescut masiv producția de rachete Kalibr și X-101, a declarat Vadim Skibitki, șef adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerului Apararii de la Kiev, intr-un interviu pentru RBC-Ucraina. Skibitki a precizat ca industria rusa de armament a crescut de 3-4 ori numarul de…

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in acelasi timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski. Luni dimineata, rusii au lansat un nou atac masiv cu drone si rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Rusia a efectuat in noaptea de joi spre vineri 39 de atacuri aeriene asupra mai multor regiuni din Ucraina, plus 50 de tiruri cu sisteme de lansatoare multiple de rachete (MLRS), printre orașele vizate numarandu-se si Krivii Rih, orasul natal al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

- Patronul grupului paramilitar rus Wagner a acuzat vineri trupele armatei regulate ruse ca "fug" de pe pozitiile lor de langa Bahmut, in Ucraina, unde Kievul a revendicat o strapungere a frontului, estimand ca liniile de aparare "se prabusesc", relateaza AFP. "Este pur si simplu o fuga a unitatilor Ministerului…

- Rușii au lansat 60 de drone kamikaze asupra Kievului, iar alte regiuni au fost vizate prin rachete, inclusiv Odesa. In timpul atacului, un depozit al Crucii Roșii din Odesa, despre care rușii au pretins ca ar fi al forțelor ucrainene, a fost distrus, cauzand pierderi importante in ajutoarele umanitare.…