Stiri pe aceeasi tema

- Leul si-a cautat un nou nivel de echilibru in raport cu moneda euro in aceasta saptamana dupa mai multe evenimente notabile care au pus presiune pe curs. Intrebarea relevanta este daca leul si-a gasit acel prag relevant sau daca tendinta de depreciere a monedei nationale va continua, informeaza Mediafax…

- Leul și-a cautat un nou nivel de echilibru in raport cu moneda euro in aceasta saptamana dupa mai multe evenimente notabile care au pus presiune pe curs. Intrebarea relevanta este daca leul și-a gasit acel prag relevant sau daca tendința de depreciere a monedei naționale va continua, conform Mediafax.Citește…

- Inca un maxim istoric pentru euro. Cum comenteaza premierul și analiștii deprecierea monedei naționale Leul s-a depreciat luni cu 0,62 bani (0,13%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7729 lei/euro. BNR a cotat…

- "De ce este totusi depreciere si nu apreciere? Sau de ce nu sta leul in raport cu valuta pe loc? Din mai multe motive. In primul rand e noiembrie si intotdeauna in noiembrie se produce o usoara depreciere a monedei nationale. Si asta nu se intampla numai in Romania, se intampla si la vecinii nostri,…

- Intotdeauna in noiembrie se produce o usoara depreciere a monedei nationale, fenomen intalnit la cehi, la unguri si la polonezi, a declarat luni, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7635 lei/euro, 4,3251 lei/dolar, 5,5596 lei/lira sterlina, 4,3682 lei/franc elvetian. Euro se apropie de maximul istoric in fata monedei nationale. Si dolarul si lira cresc in continuare. Moneda britanica atinge cea mai mare valoare…

- „Intervenția abuziva a politicului in economie, deprecierea monedei naționale și monopolurile din piața vor cauza creșterea prețurilor in Republica Moldova. Declarația a fost facuta de economistul IDIS Viitorul, Veaceslav Ionița, in cadrul emisiunii „15 minute de realism economic”.

- Analistii CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pana la un curs de 4,8243 lei/euro, si o rata medie anuala a inflatiei de 4,03% la sfarsitul lui septembrie, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 80%…