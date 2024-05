Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii ar dori ca NATO sa doboare rachetele rusești lansate asupra țarii lor, dar ecuația e mult mai complicata decat pare, iar specialiștii sunt imparțiți. Pentru un raspuns mai clar, „Adevarul” a apelat la doi experți de marca, generalul (r) Virgil Balaceanu și profesorul Valentin Naumescu.

- Ucraina a fost vizata de un atac aerian in valuri in ultimele 24 de ore. Au fost atacate mai multe regiuni, dar ucrainenii susțin ca au doborat toate dronele lansate de ruși. La Harkov alerta de raid aerian a ținut 16 ore, aceasta fiind cea mai lunga de l

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lansat drone asupra a doua rafinarii de petrol și a unui aerodrom militar din regiunea Krasnodar din Rusia in noaptea de vineri spre sambata, a declarat o sursa din forțele de securitate și aparare pentru Kyiv Independent.

- Comandamentul Forțelor Armate ucrainene a scos tancurile americane Abrams din prima linie, din cauza dronelor rusești, relateaza Associated Press, care a discutat despre asta cu doi oficiali militari americani care au dorit sa ramana anonimi.Ucraina a renunțat pentru moment tancurile de lupta Abrams…

- Autoritatile din regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei), care a fost puternic lovita de bombardamente rusesti, au ordonat evacuarea fortata a familiilor cu copii din 47 de sate din apropierea frontierei.

- Sunt din nou bombardamente la Kiev, relateaza Kyiv Independent. Exploziile au fost auzite in jurul orei 10.30, totul pe fondul unor alerte de raid aerian.Fumul se ridica in unele zone din oraș, dupa cum scrie sursa citata."Explozii in capitala. De urgenta la adapost!" a scris primarul…

- Fortele ruse au lansat atacuri aeriene in zorii zilei de duminica asupra Kievului si a regiunii Lvov din vestul Ucrainei, potrivit responsabililor locali. Rusia a afirmat sambata seara ca a respins atacul a zece rachete ucrainene, care viza orasul Sevastopol din Peninsula Crimeea, anexata in 2014 de…

- Pe 14 februarie, ucrainenii au reușit o lovitura spectaculoasa in Marea Neagra. Dronele maritime au reușit sa scufunde nava rusa Cezar Kunikov. „Magura l-a distrus pe Cezar” a anunțat la momentul respectiv Direcția de Informații Militare a Ucrainei, publicand și imagini cu atacul. Imagini care prezinta…