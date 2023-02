Atac masiv al rușilor în zone cheie din Ucraina. Zeci de rachete şi drone kamikaze au asaltat Kievul, lovind infrastructura critică și instalațiile energetice Mai multe explozii au fost auzite vineri dimineata la Kiev dupa declansarea sirenelor de alarma antiaeriana, in timp ce oficiali ucraineni au informat ca instalatii de inalta tensiune de-a lungul Ucrainei au fost lovite de un atac masiv cu rachete rusesti, iar armata ucraineana incearca sa neutralizeze noul atac lansat de armata rusa cu zeci […] The post Atac masiv al rușilor in zone cheie din Ucraina. Zeci de rachete si drone kamikaze au asaltat Kievul, lovind infrastructura critica și instalațiile energetice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

