Atac libanez cu rachete asupra Israelului „Trei rachete au fost lansate din Liban pe teritoriul israelian”, a declarat miercuri, 4 iulie, IDF (armata israeliana) intr-un comunicat, fara a raporta vreo victima. Doua dintre proiectile au cazut in Israel, iar forțele israeliene „au deschis foc de artilerie asupra teritoriului libanez”. קריית שמונה כעת pic.twitter.com/JBS8cjlkam — ימית מלול ינאי (@YAMITYANAI1) August 4, 2021 […] The post Atac libanez cu rachete asupra Israelului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

