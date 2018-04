Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 10:30 – Suspectul in atacul cu camioneta de luni de la Toronto in care au murit 10 persoane si alte 15 au fost ranite a participat la un program de liceu pentru elevi cu nevoie speciale, unde mergea deseori pe culoare cu capul plecat si cu mainile stranse la piept, potrivit unor fosti colegi,…

- La Montreal, sute de persoane s-au adunat pe Mont Royal, pentru a fi acolo la ora locala 16.20 (pe 20 aprilie, la ora 16.20 pentru miscarea 4/20) si a aprinde numeroase joint-uri.O scena care s-a repetat la Vancouver, Toronto sau chiar la Ottawa, in fata parlamentului, unde deputatii si…

- Statele Unite, Mexicul si Canada au facut "progrese semnificative" in discutiile privind modernizarea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), a declarat joi premierul canadian Justin Trudeau, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un fost student la o universitate canadiana a pledat vinovat, miercuri, la acuzatiile de ucidere a sase barbati care se rugau intr-o moschee din orasul Quebec in ianuarie 2017, transmite Reuters. Alexandre Bissonnette a afirmat miercuri in fata tribunalului din Quebec ca doreste sa-si…

- Canada va desfasura, timp de un an, o forta de sprijin aerian, formata din elicoptere si militari, in cadrul Misiunii ONU de Stabilizare in Mali (MINUSMA), a anuntat luni ministrul canadian al apararii, Harjit Sajjan, relateaza AFP si Reuters. ''Forta operationala aeriana va include elicoptere…

- Premierul australian, Malcom Turnbull, a confirmat, sambata, ca presedintele american Donald Trump a fost de acord sa excluda Australia din planul privind implementarea unor taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu. "Si-a luat angajamentul de a avea o relatie militara si comerciala…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, si omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, au discutat miercuri la Davos despre "pozitia Iranului in regiune", a facut cunoscut cabinetul sefului guvernului de la Ottawa, relateaza AFP. Intalnirea bilaterala in paralel cu Forumul economic mondial…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat marti, la Forumul Economic de la Davos, ca intentioneaza sa semneze versiunea revizuita a Parteneriatului Trans-Pacific (TPP). Forma finala a textului a fost convenita in aceeasi zi, la Tokyo, de reprezentantii comerciali a 11 tari, transmite Reuters.…