- Casa Alba a declarat marti ca Israelul are dreptul legitim de a se apara de atacurile cu rachete din partea Hamas, afirmand in acelasi timp ca Ierusalimul "trebuie sa fie un loc al coexistentei", informeaza Reuters. Violentele au izbucnit vinerea trecuta la Moscheea Al-Aqsa din Ierusalim,…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, si-a inceput informarea zilnica de marți cu o declaratie despre situatia tensionata din Orientul Mijlociu, mentionand ca presedintele Joe Biden tocmai a primit o actualizare de la echipa sa de securitate nationala, principalul sau obiectiv fiind dezescaladarea.Psaki…

- Miscarea islamista Hamas a anuntat marti seara ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei israeliene Tel Aviv, unde au sunat sirenele. Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a publicat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu atacul asupra Tel Aviv-ului. In imagini se vad oameni…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a trecut o ''linie rosie'' dupa ce a lansat rachete luni seara asupra Israelului, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a promis un raspuns puternic din partea statului evreu, relateaza AFP. Foto: (c) Mohammed…

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, punandu-si in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni la Ierusalim, transmite Reuters. Potrivit Ministerului…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo întrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Întrebat daca abordarea Washingtonului fata de Phenian va include întâlniri ale lui Joseph Biden…