Constanteanca Daria Kraus, aur si argint la Campionatul Balcanic de Ju-Jitsu (GALERIE FOTO)

Noi rezultate importante pentru sportiva constanteana Daria Kraus in competitiile international de Ju Jitsu.Legitimata la Marina Constanta, Daria a participat la Campionatul Balcanic Under 16, desfasurat in Bosnia ndash;… [citeste mai departe]