Atac la Paris: Un fost colocatar al principalului suspect a fost arestat Un fost colocatar al principalului suspect in atacul cu arma alba comis vineri la Paris, in apropierea fostei redactii a saptamanalului Charlie Hebdo, a fost plasat in arest in noaptea de vineri spre sambata, a declarat o sursa judiciara pentru AFP.



Potrivit postului BFMTV, arestarea a avut loc la Cergy (Val d'Oise).



Principalul suspect, arestat de politia locala in Place de la Bastille din Paris la scurt timp dupa atacul soldat cu doi raniti grav este un pakistanez in varsta de 18 ani, sosit in Franta in anul 2017.



Un al doilea suspect, un algerian de 33… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cu arma alba de vineri din Paris a fost ”in mod clar un act de terorism islamist”, a spus ministrul francez de Interne. Vineri seara, alte cinci persoane au fost arestate preventiv. Suspectii, barbati, au fost retinuti in timpul unei razii in suburbia pariziana Pantin. In prezent, in custodia…

- Un fost colocatar al principalului suspect in atacul cu arma alba comis vineri la Paris, in apropierea fostei redactii a saptamanalului Charlie Hebdo, a fost plasat in arest in noaptea de vineri spre sambata, a declarat o sursa judiciara pentru AFP, transmite Agerpres.

- Un fost colocatar al principalului suspect in atacul cu arma alba comis vineri la Paris, in apropierea fostei redactii a saptamanalului Charlie Hebdo, a fost plasat in arest in noaptea de vineri spre sambata, a declarat o sursa judiciara pentru AFP, potrivit Agerpres. Potrivit postului BFMTV, arestarea…

- Cinci barbati nascuti intre 1983 si 1996 au fost plasati in arest preventiv vineri in cadrul anchetei antiteroriste asupra atacului cu arma alba de la Paris, din fata fostului sediu al Charlie Hebdo, relateaza AFP, citand o sursa judiciara, anunța AGERPRES.Potrivit sursei citate, acesti cinci…

- Cinci barbati nascuti intre 1983 si 1996 au fost plasati in arest preventiv vineri in cadrul anchetei antiteroriste asupra atacului cu arma alba de la Paris, din fata fostului sediu al Charlie Hebdo, relateaza AFP, citand o sursa judiciara. Potrivit sursei citate, acesti cinci barbati…

- Un atac cu arma alba a avut loc vineri la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei de satira Charlie Hebdo, care a fost tinta unui atentat in ianuarie 2015, relateaza AFP, Reuters si dpa. Mai multe persoane au fost ranite in acest atac cu maceta ale carui circumstante nu sunt clare inca. O sursa…

- Cel putin patru persoane au fost ranite intr-un atac cu arma alba comis vineri in apropierea fostului sediu al publicatiei satirice Charlie Hebdo, tinta unui atac terorist in 2015, a anuntat premierul francez Jean Castex, citat de AFP si DPA. El a adaugat ca a convocat o reuniune de urgenta a executivului.…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac cu arma alba care a avut loc, vineri, la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei Charlie Hebdo. Publicația a primit recent noi amenințari din partea organizației teroriste Al Qaida. Circumstanțele atacului nu sunt deocamdata clare, transmit BFMTV…