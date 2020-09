Atac la Paris: Încă cinci bărbaţi plasaţi în arest preventiv (surse judiciare) Cinci barbati nascuti intre 1983 si 1996 au fost plasati in arest preventiv vineri in cadrul anchetei antiteroriste asupra atacului cu arma alba de la Paris, din fata fostului sediu al Charlie Hebdo, relateaza AFP, citand o sursa judiciara.



Potrivit sursei citate, acesti cinci barbati au fost retinuti la Pantin, o suburbie pariziana, de catre anchetatori, cu prilejul perchezitiei asupra unuia dintre presupusele domicilii ale principalului suspect in acest caz.



Cei cinci barbati plasati in arest preventiv se adauga principalului suspect si unui alt barbat, retinuti imediat…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cu arma alba de la Paris, soldat cu doi raniti, este "in mod clar un act de terorism islamist", a declarat ministrul de interne Gerald Darmanin, scrie Agerpres. Incidentul s-a petrecut langa fostul sediu al publicației „Charlie Hebdo”. Autoritațile au anunțat ca ancheta a fost preluata de parchetul…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac cu arma alba care a avut loc, vineri, la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei Charlie Hebdo. Publicația a primit recent noi amenințari din partea organizației teroriste Al Qaida. Circumstanțele atacului nu sunt deocamdata clare, transmit BFMTV…

