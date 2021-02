Atac la o școală din Nigeria: Peste 300 de fete au fost răpite Barbați înarmați au rapit vineri peste 300 de eleve în orașul Jangebe din nord-vestul Nigeriei, fiind vorba despre al doilea atac de acest gen din aceasta saptamâna, relateaza Reuters. "Barbați necunoscuți au venit și au început sa traga la întâmplare, rapind fetele&", a precizat un oficial pentru Reuters, atacul având loc la miezul nopții, la o școala publica din oraș.



Din informațiile de pâna acum rezulta ca barbații au venit cu mașinile și au luat fetele, însa o parte au luat-o pe jos, forțele de securitate cercetând zona… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

