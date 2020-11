Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Jean Castex a salutat luni solidaritatea si sprijinul Romaniei, exprimate de prim-ministrul Ludovic Orban in cadrul unei intrevederi la Paris, dupa "atacurile defaimatoare" ale presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan impotriva presedintelui francez Emmanuel Macron, in urma afirmatiilor…

- ”La fel cum in Franta unii spun «nu cumparati marci turcesti», ma adresez aici natiunii mele: mai ales nu dati atentie marcilor frantuzesti, nu le cumparati”, a indemnat Erdogan intr-un discurs, la Ankara. Turkey’s President Erdogan calls for boycott of French products, responding in kind to France…

- Apelurile la boicotarea produselor franceze s-au inmultit sambata in mai multe tari sau teritorii din Orientul Mijlociu, dupa agitatia starnita de cuvintele lui Emmanuel Macron care a promis ca nu va "renunta la caricaturile" profetului Mahomed. Presedintele turc a declarat ca pune la indoiala "sanatatea…

- Marti, in cea de-a doua vizita la Beirut in mai putin de o luna, presedintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat pe politicienii libanezi ca risca sanctiuni daca nu isi vor reorienta tara in urmatorul trimestru, informeaza Reuters. Macron a marcat centenarul Libanului plantand un cedru…

- Aleksandr Lukasenko, presedintele contestat al Belarus, nu a incercat sa discute cu niciun lider european despre criza politica din tara sa, dar acesti lideri discuta cu puternicul sau vecin rus, a declarat joi cancelarul german Angela Merkel, relateaza AFP. "Lukasenko nu a incercat sa vorbeasca cu…

- Comunitatea internationala a reusit sa mobilizeze duminica un ajutor de urgenta in valoare de 252.7 milioane de euro pentru Liban, a promis ca acesta va fi distribuit direct populatiei si a solicitat o ancheta transparenta a cauzele dezastrului, informeaza AFP. "In aceasta perioada oribila,…

- Daca pana acum cauzele celor doua explozii care au distrus capitala libaneza erau atribuite doar neglijenței și a managementului defectuos al depozitelor portuare, vineri a fost pentru prima data in mod oficial pomenita posibilitatea unui atac extern. Atfel, presedintele libanez Michel Aoun a declarat…