Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat, duminica, la Moscova, dupa ce a injunghiat doua persoane intr-o biserica ortodoxa din nord-estul capitalei ruse, au anuntat autoritatile locale, care deocamdata nu au evocat o pista terorista. "Politia a arestat un barbat in varsta de 26 de ani, din regiunea Lipetk (la sud…

- In timp ce unii oameni care incep sa aiba indoieli in ziua nunții recurg la metoda amanarii marelui eveniment, unii oameni prefera metodele ceva mai... drastice. De exemplu, un barbat din China a preferat sa se duca la inchisoare, pentru ca aparent era mai simplu decat sa vorbeasca cu logodnica lui.

- Crima odioasa in raionul Dondușeni. Un barbat de 49 de ani a fost reținut dupa ce și-a ucis cu sange rece pe consateanul sau de 31 de ani. Informația a fost confirmata pentru PUBLIKA.MD de ofițerul de presa al IP Dondușeni, Svetlana Talpa.

- Un barbat de 43 de ani a murit, dupa ce a fost înjunghiat de catre amicul sau. Totul s-a întâmplat ieri, în jurul orei 16:00, în satul Negrea, raionul Hîncești. Poliția a fost alertata prin intermediul Serviciului 112 de catre un locuitor din sat.…

- Caz tragic in capitala. Un barbat, in varsta de 58 de ani, s-a stins din viața la volan, in timp ce conducea mașina, in urma unui stop cardiac. Incidentul a avut loc astazi pe bulevardul Moscova din sectorul Rașcani al capitalei.

- Unul din obiectivele turistice din oras, Podul Londrei a devenit, scena unui atac terorist. Un barbat a injunghiat mai multi oameni inainte de a fi impuscat mortal de politie. Individul purta si o vesta cu explozibil. Printre martori s-au numarat si mai multi romani care povestesc clipele de groaza…

- Fritz von Weizsacker, fiul unui fost presedinte german, a fost injunghiat mortal marti seara. De profesie doctor, el sustinea o prelegere la spitalul Schlosspark din Berlin, cand un barbat din sala a venit catre el si l-a injunghiat, scrie agerpres.ro.Victima, in varsta de 59 de ani, a murit…