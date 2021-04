Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii Garzii Nationale vor ramane sa apere cladirea Congresului american pana pe 12 martie, a confirmat un oficial de la Pentagon, potrivit The Sun. Seful in exercitiu al Politiei Metropolitane din Washington a declarat la audierea marti din Congres ca reticenta Garzii Nationale de a trimite imediat…

- Soldatii Garzii Nationale vor ramane sa apere cladirea Congresului american pana pe 12 martie, a confirmat un oficial de la Pentagon, potrivit The Sun. Seful in exercitiu al Politiei Metropolitane din Washington a declarat la audierea marti din Congres ca reticenta Garzii Nationale de a trimite imediat…

- Chuck Norris a dezmințit faptul ca a participat la Asaltul de la Capitoliu din data de 6 ianuarie dupa ce pe rețelele sociale au aparut fotografii cu o persoana care seamana izbitor cu actorul și care s-a aflat in mijlocul violențelor din Washington, relateaza The Guardian.

- Fortele de ordine din Districtul Columbia sunt in stare de alerta ridicata dupa ce o gloata de sustinatori pro-Trump a patruns in Capitoliu, provocand distrugeri, miercuri, surse din cadrul politiei fiind ingrijoate din cauza unor noi atacuri asupra cladirilor federale, relateaza CBC News. FBI a publicat…

- Incidente violente au avut loc la Washington, unde a fost instituita starea de urgența pentru 15 zile. Mii de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, s-au adunat in fata Capitolului si au daramat mai multe bariere de securitate, ceea a dus la ciocniri cu politia si la violențe.…

- Femeia decedata miercuri dupa a fost impușcata de poliție in sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era veteran de razboi. In total, patru persoane au murit in total in urma violențelor.

- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman, a anunțat miercuri ca intreaga Garda Naționala din capitala americana Washington a fost mobilizata dupa ce cladirea Capitolului a fost ocupata de susținatorii lui Donald Trump. S-au tras focuri de arma și s-a dat cu grenade lacrimogene. De asemenea…