ATAC kamikaze asupra unei clădiri guvernamentale. 15 persoane au fost ucise

Atacul ilustreaza situatia precara de securitate in aceasta tara dupa 17 ani de razboi, organizatia Stat Islamic revendicand tot mai multe atacuri asupra unor tinte civile, in timp ce sporesc presiunile pentru negocieri de pace intre guvernul de la Kabul si talibani.



In atacul de marti au fost ucise cel putin 15 persoane si tot atatea au fost ranite, conform unui bilant inca provizoriu comunicat de un purtator de cuvant guvernamental. O alta sursa a avansat un bilant de 8 morti si circa 30 de raniti.



Cei doi atacatori au fost ucisi dupa o lupta armata ce a durat sase… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

