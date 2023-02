Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata duminica din cauza prabusirii unui avion de pasageri al companiei Yeti Airlines in orasul Pokhara, aflat la circa 200 de kilometri nord-vest de capitala nepaleza Kathmandu.

- Unul dintre fiii fostului mare traficant de droguri El Chapo a fost arestat, eveniment care a dus la haos și violențe exreme intr-o localitate din Mexic. Cel puțin trei polițiști au murit și zeci de persoane au fost ranite dupa ce membri cartelului din Sinaloa au lansat mai multe atacuri.

- Cel putin 14 persoane au murit in urma unui atac armat la o inchisoare din orasul de frontiera Juarez, situat in nordul Mexicului, au anuntat autoritatile locale. Alti doi oameni au decedat in alta zona a orasului, ulterior, in allt atac, relateaza Reuters. Procurorul statului Chihuahua a declarat ca…

- Cel putin sapte oameni au murit, inclusiv clienti, iar cinci au fost raniti intr-o explozie care a avut loc vineri, 30 decembrie, intr-un restaurant din Turcia. Un restaurant aflat in apropiere de Bodrum a fost distrus de o deflagratie. Cel putin sapte oameni au murit, inclusiv clienti, iar cinci au…

- Viscolul care a paralizat vestul statului New York in weekendul de Craciun a provocat moartea a cel puțin 27 de persoane, au anunțat autoritațile locale. Regiunea se confrunta cu cea mai puternica furtuna din ultimele decenii.

- Cel putin doua persoane au murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un accident rutier in care un autobuz a cazut intr-un rau, in Galicia, in nord-vestul Spania, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- ''Eforturile pentru gasirea si salvarea a inca 25 de victime continua'', au aafirmat reprezentantii agentiei naționale malaeziene pentru gestionarea dezastrelor.Din primele informații, 94 de persoane care se aflau intr-un camping din orasul Batang Kali, situat la circa 50 de kilometri nord de Kuala…

- Trei persoane au fost ucise si cel putin cinci au fost ranite intr-o explozie de astazi pe un aeroport din apropiere de Riazan, la sud-est de Moscova. O a doua explozie a avut loc pe aeroportul Engels, langa Saratov.