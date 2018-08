Stiri pe aceeasi tema

- Un nou protest are loc sambata in Piata Victoriei din Capitala, unde sunt deja cateva zeci de persoane. Manifestatia nu a fost lipsita de incidente, o persoana urmand sa fie dusa la sectia de politie dupa ce cativa protestatari au tras de gardurile montate de fortele de ordine, transmite News.ro . Protestul…

- Oamenii din Franța sunt revoltați dupa publicarea online a unei inregistrari in care o studenta este lovita cu pumnul pe strada, in Paris, de un barbat care a harțuit-o. Inregistrarea realizata de...

- Franta a reusit sa castige Campioantul Mondial, dupa ce atrecut in finala de Croatia, scor 4-2, insa sarbatoarea care a urmat in hexagon a fost transformata in haos. Forțele de ordine au intervenit in Paris, dar și in alte orașe din Hexagon, pentru a calma spiritele.

- Bucuria castigarii titlului mondial de catre selectionata antrenata de Didier Deschamps a fost umbrita, duminica, de numeroase incidente care au izbucnit la Paris si in alte localitati din tara, dupa ce grupuri de tineri au distrus masini, au devastat magazine si au atacat fortele de ordine. Doua persoane…

- Cateva mii de persoane au manifestat in Piata Victoriei din Capitala, miercuri seara, fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide.

- Incidentul a avut loc in jurul orei locale 10:30 la supermarketul Leclerc in orasul La Seyne-sur-Mer. Martorii au declarat ca femeia a atacat un client si un angajat. Ea ar fi fost imbracata in negru si purta un val in momentul atacului, strigand „Allahu Akbar", „Dumnezeu este mare" in araba,…

- Un roman a luat ostatic un gardian, in inchisoarea din Franta unde era inchis. Barbatul era inchis pentru furt și urma sa fie eliberat peste o luna. Luni va fi judecat. Alerta maxima in penitenciarul Villenauxe-la-Grande, in Aube. Romanul in varsta de 20 de ani ispasea o pedeapsa de un an si jumatate…

- Un barbat a deschis focul pe strada, la Liege, in estul Belgiei, si a ucis trei persoane, intre care doi politisti, dupa care a fost impuscat de membri ai fortelor de ordine, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a Parchetului din oras. Presa scrie ca inainte de atac barbatul ar fi strigat ”Allah...