Stiri pe aceeasi tema

- 22 de persoane au fost ranite intr-un atac cu spray cu piper declanșat duminica, 8 august, in Karlsruhe, vestul Germaniei. Politia crede ca a acțiunea a fost consecinta faptului ca suspectul a fost deranjat de zgomotul pe care il faceau niste copii, a informat publicația Bild . Intre cei 22 de raniți…

- Peste 20 de oameni au fost raniti intr-un presupus atac cu spray cu piper in orasul Karlsruhe din vestul Germaniei, despre care politia crede ca a fost consecinta faptului ca suspectul a fost deranjat de zgomotul pe care il faceau niste copii, relateaza luni dpa. In total 22 de persoane, intre…

- Peste 20 de oameni au fost raniti intr-un presupus atac cu spray cu piper in orasul Karlsruhe din vestul Germaniei, despre care politia crede ca a fost consecinta faptului ca suspectul a fost deranjat de zgomotul pe care il faceau niste copii.

- CURTEA SUPREMA din Germania a decis: Facebook are dreptul sa stearga postari si sa blocheze utilizatori DOAR in anume conditii CURTEA SUPREMA din Germania a decis: Facebook are dreptul sa stearga postari si sa blocheze utilizatori DOAR in anume conditii Facebook are dreptul sa stearga postari si sa…

- Facebook are dreptul sa stearga postari si sa blocheze utilizatori, insa in anume conditii, a stabilit joi Curtea suprema a Germaniei, transmite dpa, arata Agerpres. Potrivit acestei decizii, utilizatorii platformei trebuie sa fie informati din timp ca urmeaza sa le fie blocate conturile si…

- Doua persoane au fost ranite intr-un atac cu arma alba luni, in orasul german Erfurt de catre un barbat care a reusit sa fuga de la fata locului, anunta politia locala, relateaza AFP. Cei doi pietoni, in varsta de 45 si 68 de ani, au fost spitalizati, iar viata nu le este in pericol, precizeaza…

- Trei barbați, de naționalitate sau origine sârba, și o femeie au fost raniți duminica seara în Berlin într-un atac armat fața unui local în care se servește narghilea, a declarat luni poliția, citând ”numeroase focuri de arma”, relateaza AFP.Cele patru persoane…

- Un barbat s-a sinucis dupa ce a impuscat mortal o femeie, joi dimineata, in fata tribunalului districtual din orasul Celle, situat in nordul Germaniei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei locale, transmite dpa. Incidentul s-a petrecut in intervalul 10:00-10:20 ora locala (08:00-08:20…