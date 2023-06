Atac informatic la site-ul AFM. Ministerul Mediului: s-a încercat blocarea sesiunii Casa Verde Fotovoltaice Atac informatic la site-ul AFM. Ministerul Mediului: s-a incercat blocarea sesiunii Casa Verde Fotovoltaice Ministerul Mediului a anunțat luni dupa-amiaza ca site-ul AFM a rezistat unui atac informatic de tip DDoS, vineri, 9 iunie. Potrivit sursei citate, atacul a fost realizat cu scopul de a bloca desfașurarea sesiunii Casa Verde Fotovoltaice pentru Regiunea Sud-Est. ”La data precizata, site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, a primit aproximativ 3,6 milioane de […] Citește Atac informatic la site-ul AFM. Ministerul Mediului: s-a incercat blocarea sesiunii Casa Verde Fotovoltaice… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

