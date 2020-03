Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au efectuat miercuri un bombardament aerian vizand combatanti talibani in provincia Helmand, in sudul Afganistanului, a anuntat un purtator de cuvant al fortelor americane, relateaza Reuters.

- Marea Britanie și Statele Unite s-au alaturat Georgiei joi în a acuza Rusia pentru atacul cibernetic la scara larga de anul trecut care a afectat site-uri georgiene și a întrerupt transmisiile televiziunii naționale, relateaza Reuters. Site-uri de știri de stat, dar și private au fost…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise dupa ce un kamikaze s-a detonat marti, la intrarea intr-o academie militara, in vestul Kabulului, potrivit unor oficiali din cadrul Guvernului si martori, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ministerul afgan al Apararii a anuntat intr-un comunicat cinci morti…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata intr-un atentat sinucigas comis in vestul Kabulului marti dimineata, prima explozie de acest gen dupa doua luni de calm relativ in capitala afgana, au comunicat autoritatile afgane, citate de AFP si Reuters, titreaza Agerpres. ‘In aceasta dimineata in jurul…

- Presedintele american Donald Trump a povestit, vineri seara, la un eveniment al republicanilor de strangere de fonduri, despre atacul cu drona care a dus la moartea generalului Iranian Qassem Soleimani, potrivit unei inregistrari care a fost obtinuta de CNN, relateaza Reuters.Trump a relatat,…

- Fortele guvernamentale din Ucraina si separatistii pro-rusi din estul tarii au incheiat duminica schimbul tuturor prizonierilor luati in cei cinci ani de conflict, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Operatiunea a avut loc in regiunea secesionista Donbas.Citește și: Valul de frig a facut…