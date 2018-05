O jurnalista de investigatie a fost impuscata in picior in Muntenegru de un atacator necunoscut, intr-o noua agresiune impotriva sa, a indicat politia muntenegreana, citata de France Presse.



Olivera Lakic „a fost ranita cu un glont in piciorul drept, dar viata sa nu este in pericol”, a declarat presei un responsabil al politiei, Vesko Damjanovic.



Jurnalista i-a spus redactorului sef al cotidianului Vijesti, Mihajlo Jovovic, ca un barbat „a venit in fata locuintei sale” din Podgorica si a „impuscat-o in picior”, in timp ce alti doi au luat-o la fuga.