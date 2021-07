Atac în stil mafiot, în Teleorman - A dat foc la casă și mașină din cauza unui lanț de aur Un fost campion la judo din Teleorman a dat foc unei case și unei mașini din cauza unui lanțișor de aur. Agresorul a fost reținut de polițiști, iar apoi plasat sub control judiciar, fiindca oamenii legii au considerat ca nu reprezinta un pericol social. Vecinii spun ca totul a pornit dupa ce fostul luptator și proprietarul casei incendiate au avut un conflict spontan in urma caruia cel din urma i-a rupt campionului la judo un lanțișor de aur.Pentru a uita cele intamplate, cel agresat a cerut 3.500 de lei. In caz contrar, a amenințat ca ii da foc la casa și la mașina. Ceea ce s-a și intamplat.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 8 iulie, ora 20.49, polițiștii orașului Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca, pe D.J. 108E, in localitatea Mireșu Mare, s-a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a doua persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat…

- Soferul vinovat se afla impreuna cu alți doi tineri in mașina in momentul producerii tragicului accident. In intersecție a oprit la culoarea roșie a semaforului, iar cand s-a facut verde a accelerat cat a putut de tare. “Plecarea acestuia a fost in tromba, cum se spune si pe baza unui teribilism pentru…

- Un barbat din Bistrița a fost gasit mort in mașina parcata pe o strada circulata din oraș. Surse Bistrițeanul.Ro spun ca omul ar fi fost angajat al Macon, fiind cunoscut cu probleme cardiace și operat recent. Se pare ca astazi și-ar fi condus soția la serviciu cu mașina, iar la scurt timp i s-ar fi…

- Eveniment O mașina a luat foc la intersecția strazilor Libertații cu Dr. Stanca din Alexandria iulie 6, 2021 20:31 O mașina a luat foc, marți seara, intr-o curte din vecinatatea unei clinici medicale aflate la intersecția strazilor Libertații cu Dr. Stanca din municipiul Alexandria. Din primele…

- Inca un atac in stil mafiot in vestul țarii. S-a intamplat de data aceasta intr-o localitate din Timiș. O mașina a fost incendiata de un individ care se face nevazut apoi alaturi de complicele sau. Intreaga scena a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona. Incendiul a avut loc sambata dimineața…

- Un barbat in varsta de 50 ani, din judetul Teleorman, a sfasit intr-un grav accident petrecut in judetul Olt. Barbatul a plonjat cu autoturismul in raul Olt, masina scufundandu-se la scurta vreme.

- Din fericire, soferul a reusit sa iasa la timp si a scapat nevatamat.Pompierii au venit rapid la fata locului si au stins incendiul, insa focul a distrus complet autoturismul.Cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

- Pana in prezent, au fost audiați mai mulți locatari din preajma parcarii supermarket-ului din Arad.Deși ancheta este abia la inceput, se contureaza totuși din ce in ce mai mult ipoteza unei crime.Sursele citate susțin ca explozoibilul ar fi fost acționat de la distanța. In plus de asta, spun aceleași…