Atac în stil mafiot în Iași. Bărbat împuşcat pe stradă dintr-o mașină Un incident extrem de grav a avut lor miercuri seara, pe o strada din cartierul ieșean Alexandru cel Bun. Un barbat in varsta de 40 de ani a fost impuscat in gat dintr-o masina de catre o persoana pe care o cunoștea. Barbatul a fost transportat la spital cu o mașina personala. Barbatul a fost […] The post Atac in stil mafiot in Iași. Barbat impuscat pe strada dintr-o mașina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un nou caz șocheaza Romania! A fost atac armat ieri seara pe o strada din Iași. Un barbat a ajuns de urgența la spital, dupa ce a fost impușcat in gat. Ce au anunțat autoritațile despre agresor. Victima se afla intr-o mașina cand a fost atacata.

- Barbatul a fost impuscat miercuri seara in spate de o persoana cu care se cunostea, acesta din urma fugind de la fata locului cu o masina, informeaza News.ro . In urma incidentului care s-a petrecut in cartierul iesean Alexandru cel Bun, barbatul a fost impuscat in zona cervicala si ca a fost internat…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost impuscat pe o strada din Iasi, fiind ranit in zona spatelui. Atacatorul este cautat de politisti. Incidentul s-a petrecut miercuri seara in cartierul iesean Alexandru cel Bun. Barbatul a fost impuscat de o persoana cu care se cunostea, acesta din urma fugind de…

- Un barbat a fost impuscat in gat, miercuri seara, dintr-o masina, in orașul Iași. El a fost dus la UPU a Spitalului „Sf. Spiridon” Iasi cu o mașina personala.Polițiștii din Iași au fost sesizați miercuri seara ca un barbat a fost impușcat pe o strada din cartierul Alexandru cel Bun dinmunicipiu.„Barbatul…

- Un barbat a fost impuscat in gat, miercuri seara, dintr-o masina, in orașul Iași. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate …

