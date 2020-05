Stiri pe aceeasi tema

- Mașina unui polițist de frontiera de la Radauți, respectiv a unui polițist de la Vatra Moldoviței au fost incendiate intenționat in ultima luna de zile. Sunt doar cazuri recente, alți polițiști de frontiera ori polițiști de la Inspectoratul Județean fiind victime ale celor pe care i-au anchetat. Cu…

- Politistul vizat este ofiterul Cristian Bosta, care, in vara anului trecut, a primit emblema de onoare a MAI pentru activitatea desfasurata pe linia combaterii contrabandei. In perioada iunie 2018 – iunie 2019, in urma actiunilor si misiunilor desfasurate, politistul de frontiera sucevean a participat…

- O mana criminala a incendiat masina unui politist de frontiera din Radauti, judetul Suceava, chiar in curtea casei acestuia. Imobilul se afla la o distanta de doar 200 de metri de sediul Politiei de Frontiera, ceea ce spune multe despre tupeul faptasului. Vara trecuta, proprietarul masinii a fost decorat…

- Primaria Timișoara și Direcția Județeana pentru Cultura Timiș comunica pe rețelele sociale. O spune directorul DJCT, care a venit cu clarificari privind trotuarele „șotron” la care municipalitatea lucreaza cam de la inceputul pandemiei. Predescu vorbește despre legalitate, oportunitate și comunicare.

- Accident cumplit în centrul capitalei. O mașina a fost facuta țandari iar pasagerul care se afla în vehicul a zburat peste geamul mașinii. Atât el cât și conducatorul auto au ajuns la spital. Totul s-a întâmplat în data de doua aprilie, în…

- Un echipaj de stingere din cadrul Detasamentului de pompieri Calarasi a actionat rapid petnru stingerea unui autoturism in flacari. Masina, parcata pe strada Stirbei Voda, fusese incendiata intentionat.

- Luni, pe una dintre strazile din zona centrala a Timisoarei a aparut in premiera ceea ce ar putea fi ceea ce primarul Nicolae Robu numea un trotuar pavat cu numea „placi mari, deosebite”. Speram ca este doar un prim experiment, unul care nu va fi replicat, pentru ca, de fapt, kitch-ul este unul total,…

- Momentul accidentului in care a fost implicat Mihai Chirica,primarul din Iași, a fost surprins de camerele video stradale.Mașina condusa de edil a intrat frontal intr-un alt autoturism lapatrunderea in intersecție. Primarul și ceilalți doi ocupanțiai celuilalt autoturism au fost raniți ușor, iar ambii…