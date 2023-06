Atac în stil mafiot în Capitală. Patronul unui lanț de restaurante a fost împușcat și bătut cu un ciocan Scene șocante au avut loc, noaptea trecuta, in Capitala. Patronul unor restaurante a fost impușcat și batut crunt de o banda de motocicliști. Incidentul deosebit de grav a avut loc chiar in fata unuia dintre restaurantele din Sectorul 2, pe care omul de afaceri le conduce. In timp ce acesta statea la o masa cu […] The post Atac in stil mafiot in Capitala. Patronul unui lanț de restaurante a fost impușcat și batut cu un ciocan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

