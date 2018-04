Stiri pe aceeasi tema

- „O cantitate semnificativa de informatii arata cum regimul sirian a folosit arme chimice in zona Duma din Ghouta de Est, in apropiere de Damasc, pe 7 aprilie 2018. Informatiile noastre sunt confirmate de mai multe surse”, sustine Casa Alba in documentul facut public la scurt timp dupa ce Donald Trump…

- Statele Unite sustin, intr-un document facut public dupa lansarea atacului aerian in Siria, ca au „o cantitate semnificativa” de dovezi care arata ca regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad este responsabil de atacul chimic de pe 7 aprilie asupra orasului Duma. Este vorba de martori oculari care…

- Vicepremierul rus Arkadi Dvorkovici a declarat vineri ca relatiile internationale nu ar trebui sa depinda de starea de spirit a unei persoane atunci cand se trezeste dimineata, referindu-se aparent la presedintele american Donald Trump, relateaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters, scrie…

- Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborata si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora in razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus in Liban, informeaza miercuri Reuters, transmite AGERPRES . In comentarii difuzate marti seara, Aleksandr…

- Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborâta si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora în razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus în Liban, informeaza miercuri Reuters. În comentarii difuzate…

- Sunt posibile atacuri cu racheta asupra Siriei, in perioada urmatoare, din cauza atacului recent cu arme chimice. Eurocontrol alerteaza companiile aeriene, in acest sens, care trebuie sa tina cont de aceasta alerta la planificarea operatiunilor de zbor in zona Mediteranei. Astfel, Eurocontrol – organizatia…

- Presedintele american Donald Trump spune ca vinovatii vor plati scump pentru atacul chimic din orasul sirian Douma din Ghouta de Est, unde organizatiile medicale au raportat ca zeci de oameni au fost ucisi de gaze toxice, potrivit Reuters.

- Unsprezece cazuri de sufocare au fost raportate dupa un raid aerian al regimului sirian asupra ultimului bastion rebel din Ghouta de Est, a anuntat sambata o organizatie neguvernamentala, echipele de salvare denuntand un posibil atac cu clor, transmite AFP. Imediat dupa acuzatiile Castilor Albe, implicate…